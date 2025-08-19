Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Брендовые пассажирские составы на маршрутах Воронеж – Москва и Тамбов – Москва стали выполнять рейсы с обновленным подвижным составом.

2025-08-19 16:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Брендовые пассажирские поезда № 25 Воронеж – Москва и № 31 Тамбов – Москва отправились в свой первый рейс с полностью обновленным составом. Все вагоны были заменены на современные, произведенные в 2025 году.

Каждый вагон оснащен системами климат-контроля и очистки воздуха, душевыми кабинами и контейнерами для сортировки мусора.

Пассажирские места оборудованы розетками, USB-портами для зарядки мобильных устройств, светильниками и табличками с шрифтом Брайля.

Вместо титанов с краном установлены пурифайеры с системой фильтрации, предоставляющие пассажирам горячую и холодную воду.

Для обеспечения комфортного проезда маломобильных пассажиров, штабные вагоны оснащены механическим подъемником, а в купе установлена кнопка вызова проводника.

Новые вагоны были получены на основании соглашений о сотрудничестве между правительствами Воронежской и Тамбовской областей, Юго-Восточной железной дорогой и Федеральной пассажирской компанией, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

