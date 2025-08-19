Временные изменения в вокзалах прибытия и отправления затронут 6 пассажирских поездов в Санкт-Петербурге.

15:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С августа по октябрь 2025 года некоторые пассажирские поезда, которые отправляются и прибывают в Санкт-Петербург, временно изменят свои вокзалы. Это связано с работами по ремонту станции Санкт-Петербург-Главный.

Места отправления и прибытия изменятся для следующих поездов:

№ 59/60 Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Санкт-Петербург: с 22 августа по 16 сентября 2025 года поезд № 59 будет отправляться в Нижний Новгород с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга. Поезд № 60, отправляющийся из Нижнего Новгорода с 21 августа по 15 сентября 2025 года, будет прибывать на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга;

№ 133/134 Санкт-Петербург – Казань – Санкт-Петербург: с 22 августа по 16 сентября 2025 года поезд № 133 будет отправляться в Казань с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга. Поезд № 134, отправляющийся из Казани с 21 августа по 15 сентября 2025 года, будет прибывать на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга;

№ 607/608 Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург: с 22 августа по 25 октября 2025 года поезд № 607 будет отправляться в Великие Луки с Витебского вокзала Санкт-Петербурга. Поезд № 608, отправляющийся из Великих Лук с 21 августа по 25 октября 2025 года, будет прибывать на Витебский вокзал Санкт-Петербурга.

22 и 29 августа 2025 года в состав поезда № 607 будут добавлены беспересадочные вагоны до Себежа, которые будут отправляться с Витебского вокзала Санкт-Петербурга. Поезд № 264, отправляющийся с беспересадочными вагонами из Себежа 24 и 31 августа 2025 года, прибудет на Витебский вокзал Санкт-Петербурга.

Билеты можно приобрести, а также узнать актуальное расписание движения поездов на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».