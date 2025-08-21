РЖД прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить продолжительность задержек пассажирских поездов, следующих в южном направлении.

19:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вследствие сбоя в работе контактной сети на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области, вызванного падением БПЛА прошлой ночью, 71 дальнего следования поезд в настоящий момент движется с опозданием.

Максимальная задержка составляет до 5,5 часов.

Из-за задержки изменится время отправления следующих поездов:

№ 42 Москва – Саранск: отправление с Казанского вокзала Москвы 22 августа не ранее 00:00 (вместо 21 августа в 21:50);

№ 24 Москва – Казань: отправление с Казанского вокзала Москвы 22 августа не ранее 01:00 (вместо 21 августа в 23:10).

Все изменения будут сообщены пассажирам через СМС.

Дополнительную информацию о текущем движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки РЖД.