РЖД прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить продолжительность задержек пассажирских поездов, следующих в южном направлении.

Вследствие сбоя в работе контактной сети на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области, вызванного падением БПЛА прошлой ночью, 71 дальнего следования поезд в настоящий момент движется с опозданием.
Максимальная задержка составляет до 5,5 часов.
Из-за задержки изменится время отправления следующих поездов:
Все изменения будут сообщены пассажирам через СМС.
Дополнительную информацию о текущем движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки РЖД.