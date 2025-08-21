Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить продолжительность задержек пассажирских поездов, следующих в южном направлении.

2025-08-21 19:09
РЖД прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить продолжительность задержек пассажирских поездов, следующих в южном направлении.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вследствие сбоя в работе контактной сети на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области, вызванного падением БПЛА прошлой ночью, 71 дальнего следования поезд в настоящий момент движется с опозданием.

Максимальная задержка составляет до 5,5 часов.

Из-за задержки изменится время отправления следующих поездов:

  • № 42 Москва – Саранск: отправление с Казанского вокзала Москвы 22 августа не ранее 00:00 (вместо 21 августа в 21:50);
  • № 24 Москва – Казань: отправление с Казанского вокзала Москвы 22 августа не ранее 01:00 (вместо 21 августа в 23:10).

Все изменения будут сообщены пассажирам через СМС.

Дополнительную информацию о текущем движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки РЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru