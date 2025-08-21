В течение семи месяцев 2025 года на территории Свердловской железной дороги зарегистрировано три инцидента столкновения авто с железнодорожным транспортом.

16:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года на территории Свердловской железной дороги зарегистрировано 3 случая столкновения автомобилей с железнодорожным транспортом. Кроме того, дежурные на переездах СвЖД отметили более 400 случаев проезда автотранспорта на запрещающий сигнал автоматической переездной сигнализации и обхода закрытых шлагбаумов.

Наибольшее количество нарушений ПДД при пересечении железнодорожных путей на территории СвЖД наблюдается в Свердловской области (261 нарушение), ХМАО – Югре (124 нарушения) и Пермском крае (33 нарушения). Столкновения автомобилей с поездами в 2025 году также произошли в этих регионах: недостаточная дисциплина водителей напрямую влияет на количество происшествий.

Сотрудники железной дороги вместе с представителями ГИБДД проводят профилактические мероприятия на переездах, где зафиксировано большое количество нарушений: они общаются с водителями, раздают брошюры с правилами.

Информационные и разъяснительные кампании также проводятся в автошколах. Сотрудники СвЖД объясняют будущим водителям, как работает железнодорожный переезд и почему сигнализация и шлагбаум активируются заранее при приближении поезда. Машинисты поездов рассказывают о реальных случаях аварий на переездах и их последствиях.

СвЖД призывает водителей проявлять ответственность в вопросах безопасности и напоминает, что каждое нарушение правил может привести к аварии, представляя угрозу для жизни и здоровья участников движения. При приближении к переезду необходимо следовать указаниям дорожных знаков, светофоров, положению шлагбаума и помнить, что поезд имеет преимущество в движении перед другими видами наземного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.