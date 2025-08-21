В период осени и зимы меняется расписание движения пригородных поездов по маршруту Калининград - Чернышевское на железнодорожной линии Калининград.

16:02

Начиная с 1 сентября 2025 года, расписание движения пригородных поездов между Калининградом и Чернышевским будет изменено. В частности, вечерний поезд, следующий из Калининграда в Чернышевское с отправлением в 18:23 с Южного вокзала, будет ходить только по будням.

Утренний поезд из Чернышевского в Калининград, отправляющийся в 07:15 и предназначенный для летнего периода по выходным, будет отменен.

Полную и актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.