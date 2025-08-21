С января по июль текущего года примерно 50 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Северо-Кавказской железной дороги.

11:05

В течение первых 7 месяцев текущего года, около 50 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья воспользовались услугами сопровождения на станциях Северо-Кавказской железной дороги. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Больше всего заявок было подано на железнодорожные станции Ростов-Главный (5,7 тыс.), Краснодар-1 (5,6 тыс.), Анапа (4,7 тыс.), Адлер (3,6 тыс.), Сочи (3,3 тыс.), Новороссийск (3 тыс.), Минеральные Воды (2,9 тыс.), Пятигорск (1,7 тыс.), Ессентуки (1,5 тыс.), Туапсе (1,5 тыс.), Лоо (1,4 тыс.), Лазаревская (1,2 тыс.), Махачкала (1,1 тыс.), Невинномысск (1,1 тыс.), Нальчик (1,1 тыс.), Кисловодск (1 тыс.), Новочеркасск (1 тыс.).

Стоит отметить, что для пассажиров с ограниченными возможностями предлагается ряд специализированных услуг, включая предоставление парковочного места, встречу на станции, сопровождение, помощь при посадке/высадке в поезда дальнего следования, предоставление технических средств (кресла-коляски, носилки, каталки) для перемещения по станции, перенос ручной клади и багажа, оформление билетов.

Заявку на помощь пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также для бронирования специализированных мест в поездах дальнего следования можно подать круглосуточно. Для получения информации или оформления заявки онлайн, перейдите на страницу Центра содействия мобильности на сайте ОАО «РЖД» или позвоните по тел.: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.