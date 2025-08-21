Велосипедный марафон "Две Победы" успешно прошел по всем станциям Железной дороги Забайкалья.

09:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20-го августа 2025 года, велосипедная эстафета "Авангард 14" из велопробега "Две Победы" совершила последний большой остановку на территории Забайкальской железной дороги, а именно в городе Белогорске Амурской области. Дальнейшие торжественные мероприятия с участием спортсменов-велосипедистов пройдут уже на территории, которая находится под юрисдикцией Дальневосточной железной дороги.

Напомним, что масштабное спортивное и патриотическое мероприятие "Две Победы", организованное РОСПРОФЖЕЛ с поддержкой ОАО "РЖД" и РФСО "Локомотив", посвящено 80-летию Победы над Германией и Японией во Второй мировой войне, а также 120-летию Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

Велопробег начался 8 мая из поселка Снегири Московской области, где в зиму 1941 года Красная армия сумела остановить наступление фашистов и начала масштабное контрнаступление. Финиш пробега запланирован в Южно-Сахалинске, который был освобожден нашими войсками в ходе войны с Японией.

Общая длина маршрута, который проходит через территории 15 железных дорог России, составляет 15 тыс. км. Участники велопробега планируют преодолеть этот путь за 120 дней. Маршрут разделен на отдельные участки, каждый из которых проезжает отдельная команда велосипедистов. С начала мероприятия уже сменилось 13 из 15 команд "Авангард". Спортсмены проезжают сотни километров, делая остановки у мемориалов Великой Отечественной войны и боев с Японией, чтобы почтить память советских воинов. В населенных пунктах, через которые проходит Забайкальская железная дорога, было проведено 10 таких торжественных встреч.

Отметим, что представитель Забайкальской железной дороги Алексей Борисов стремится установить рекорд по длине участия в эстафете. Он стал частью команды "Авангард 13", которая стартовала в Чите, затем перешел в "Авангард 14" в Шимановске и планирует финишировать в составе "Авангарда 15" на Сахалине.

Во время велопробега по Забайкальской магистрали, его сопровождали и поддерживали представители Дорпрофжел на ЗабЖД, руководство и персонал ЗабЖД, Читинское отдельное подразделение РФСО «Локомотив», волонтеры, ветераны железнодорожной отрасли, ученики Читинской и Свободненской детских железных дорог, Забайкальское региональное отделение молодежной всероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.