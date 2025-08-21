На осенний период по Куйбышевской железнодорожной линии запланированы специальные рейсы в 15 российских городов.

09:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В осенний период 2025 года жители Самары, Уфы, Ульяновска, Тольятти, Оренбурга, Саранска и Пензы получат возможность отправиться в путешествие на специальных поездах по популярным маршрутам, таким как Волгоград, Казань, Москва, Златоуст, Астрахань, Миасс, Йошкар-Ола, Пенза (Тарханы), Ярославль и Ростов Великий. Кроме того, в новинки входят тематические туры в Углич и Кострому.

Путешествие организовано таким образом, что в его стоимость уже включены проезд комфортабельным поездом, трансфер, питание и экскурсии. Тематические поезда оснащены современными вагонами с кондиционерами и биотуалетами.

Поездка займет всего 2 выходных дня: отъезд планируется на пятницу, а возвращение - на воскресенье. Такой формат удобен для разных групп путешественников, включая семьи с детьми.

Детали организации и бронирования тематических туров можно узнать в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.