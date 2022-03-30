На летний период назначаются дополнительные остановки для пригородных поездов в Пермском крае

С 1 апреля по 30 октября 2022 года для некоторых пригородных поездов в Пермском регионе СвЖД назначаются дополнительные «летние» остановки на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов. Расписание движения поездов при этом не изменится (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания»).
На направлении Пермь-2 – Углеуральская назначаются остановки для поездов:
На направлении Пермь-2 – Чусовская назначаются остановки для поездов:
На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная назначаются остановки для поездов:
На направлении Верещагино – Балезино назначаются остановки для поездов:
Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «ППК», в терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.