На летний период назначаются дополнительные остановки для пригородных поездов в Пермском крае

2022-03-30 09:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 апреля по 30 октября 2022 года для некоторых пригородных поездов в Пермском регионе СвЖД назначаются дополнительные «летние» остановки на небольших остановочных пунктах  вблизи дачных поселков и коллективных садов. Расписание движения поездов при этом не изменится (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания»).

На направлении Пермь-2 – Углеуральская назначаются остановки для поездов:

  • № 6264, № 6266/6265, № 6262/6261, № 6263, № 6272, № 6271 – на о. п. 25 км, о. п. 66 км;
  • № 6269, № 6296, № 6295, № 6291 – на о. п. 25 км;
  • № 6268/6267 – на о. п. 25 км, о. п. Пасечный Хутор, о.п. 56 км, о. п. Мальцево, о. п. 83 км, о. п. Канюки, о. п. Косьвинский.

На направлении Пермь-2 – Чусовская назначаются остановки для поездов:

  • № 6202, № 6203 – на о. п. 73 км, о. п. 101 км, о. п. Залесная, о. п. Лесная Полянка;
  • № 6205, № 6204, № 6201, № 6206, № 6221 – на о. п. 73 км, о. п. Залесная, о. п. Лесная Полянка;
  • № 6205, № 6206 – на о. п. 101 км, о. п. 120 км;
  • № 6219, № 6220 – на о. п. 73 км;
  • № 6205 – на о. п. 30 км.

На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная назначаются остановки для поездов:

  • № 6266/6265, № 6262/6261, № 6268/6267, № 6903, № 6904, № 6905, № 6906, № 6907, № 6908 – на о. п. Пост 150 км;
  • № 6165, № 6168 – на о. п. Замельничный, о. п. Уньва.

На направлении Верещагино – Балезино назначаются остановки для поездов:

  • № 7153, № 7156, № 7155, № 7152 – на о. п. Хрустали, о. п. Лып, о. п. Ключевское.

Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «ППК», в терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

