С начала сентября 2025 года на железнодорожной линии Забайкалья снова будет действовать скидка на проезд в пригородных поездах для учащихся и студентов.

2025-08-21 09:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала нового учебного года учащиеся из Забайкальского края и Амурской области снова получат возможность покупать билеты на пригородные поезда со скидкой в 50%. Льготные тарифы будут применяться с 1 сентября 2025 года по 15 июня 2026 года включительно.

Для получения скидки на проезд, студентам и школьникам необходимо предоставить кассиру документы, подтверждающие право на льготу: школьникам – справку из учебного заведения с печатью, студентам – студенческий билет очной формы обучения с отметкой о продлении на 2025/2026 учебный год.

Льготные билеты можно приобрести во всех пригородных кассах АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (в Забайкальском крае) и АО «Экспресс Приморья» (в Амурской области), а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Билеты становятся доступны для покупки за 10 дней до даты отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

