Возобновилось движение поездов на отрезке между Россошью и Сохрановкой

07:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Все задержанные 21 августа поезда из-за инцидента с БПЛА в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, были отправлены по назначению.

Пассажирам, чьи поезда задержались более чем на 4 часа, будет предоставлено питание.

РЖД применяют все доступные меры для сокращения времени задержки поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, который работает круглосуточно.