О расписании движения поездов на Железной дороге Юго-Востока
2025-08-2106:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В связи с инцидентом на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области, в настоящий момент испытывают задержки 19 поездов:
№ 135 Махачкала – Санкт-Петербург;
№ 11 Анапа – Москва;
№ 143 Кисловодск – Москва;
№ 125 Новороссийск – Москва;
№ 547 Имеретинский Курорт – Белгород;
№ 241 Анапа – Киров;
№ 285 Новороссийск – Мурманск;
№ 459 Адлер – Тамбов;
№ 246 Санкт-Петербург – Ейск;
№ 68 Москва – Симферополь;
№ 234 Москва – Новороссийск;
№ 144 Москва – Кисловодск;
№ 576 Москва – Имеретинский Курорт;
№ 114 Москва – Краснодар;
№ 480 Санкт-Петербург – Сухуми;
№ 20 Москва – Ростов-на-Дону;
№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;
№ 217 Анапа – Москва;
№ 512 Воркута – Новороссийск.
На данный момент максимальная задержка поездов составляет примерно 4 часа, по состоянию на 06:35 (мск).
Персонал поездных бригад предоставляет полную поддержку и помощь пассажирам.
Работники железной дороги прилагают все усилия для минимизации времени задержки пассажирских поездов.
Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.