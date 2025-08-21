О расписании движения поездов на Железной дороге Юго-Востока

06:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с инцидентом на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области, в настоящий момент испытывают задержки 19 поездов:

№ 135 Махачкала – Санкт-Петербург;

№ 11 Анапа – Москва;

№ 143 Кисловодск – Москва;

№ 125 Новороссийск – Москва;

№ 547 Имеретинский Курорт – Белгород;

№ 241 Анапа – Киров;

№ 285 Новороссийск – Мурманск;

№ 459 Адлер – Тамбов;

№ 246 Санкт-Петербург – Ейск;

№ 68 Москва – Симферополь;

№ 234 Москва – Новороссийск;

№ 144 Москва – Кисловодск;

№ 576 Москва – Имеретинский Курорт;

№ 114 Москва – Краснодар;

№ 480 Санкт-Петербург – Сухуми;

№ 20 Москва – Ростов-на-Дону;

№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;

№ 217 Анапа – Москва;

№ 512 Воркута – Новороссийск.

На данный момент максимальная задержка поездов составляет примерно 4 часа, по состоянию на 06:35 (мск).

Персонал поездных бригад предоставляет полную поддержку и помощь пассажирам.

Работники железной дороги прилагают все усилия для минимизации времени задержки пассажирских поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).