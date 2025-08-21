Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании движения поездов на Железной дороге Юго-Востока

2025-08-21 06:51
О расписании движения поездов на Железной дороге Юго-Востока
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с инцидентом на участке Россошь – Сохрановка в Воронежской области, в настоящий момент испытывают задержки 19 поездов:

  • № 135 Махачкала – Санкт-Петербург;
  • № 11 Анапа – Москва;
  • № 143 Кисловодск – Москва;
  • № 125 Новороссийск – Москва;
  • № 547 Имеретинский Курорт – Белгород;
  • № 241 Анапа – Киров;
  • № 285 Новороссийск – Мурманск;
  • № 459 Адлер – Тамбов;
  • № 246 Санкт-Петербург – Ейск;
  • № 68 Москва – Симферополь;
  • № 234 Москва – Новороссийск;
  • № 144 Москва – Кисловодск;
  • № 576 Москва – Имеретинский Курорт;
  • № 114 Москва – Краснодар;
  • № 480 Санкт-Петербург – Сухуми;
  • № 20 Москва – Ростов-на-Дону;
  • № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;
  • № 217 Анапа – Москва;
  • № 512 Воркута – Новороссийск.

На данный момент максимальная задержка поездов составляет примерно 4 часа, по состоянию на 06:35 (мск).

Персонал поездных бригад предоставляет полную поддержку и помощь пассажирам.

Работники железной дороги прилагают все усилия для минимизации времени задержки пассажирских поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru