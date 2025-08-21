О расписании движения железнодорожного транспорта в регионе Воронеж

06:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вследствие крушения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь – Сохрановка, Воронежская область) пропало напряжение в контактной сети.

Жертв и пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено.

Для управления восстановительными работами на РЖД был создан оперативный штаб.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия, чтобы минимизировать время задержки пассажирских поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный).