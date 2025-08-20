Железнодорожные работники столицы увеличат меры предупреждения на железнодорожных переходах.

Сотрудники железной дороги и ГИБДД усиливают профилактические меры на переездах МЖД. В период с 20 по 29 августа будет проведена акция «Внимание, переезд!», в ходе которой будут организованы рейды, направленные на напоминание автовладельцам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Увеличение нарушений ПДД водителями при пересечении железнодорожных переездов на территории Московской железной дороги привело к росту аварийности по сравнению с 2024 годом. Так, за первые 7 месяцев текущего года зарегистрировано 17 ДТП (в 2024 году было 16), в результате которых получили травмы 7 человек (в прошлом году за аналогичный период - 6). Все пострадавшие - водители и пассажиры автомобилей. 8 аварий произошло в Московской области, по 2 - в Москве, Тульской и Орловской областях, по 1 - в Калужской, Брянской и Смоленской областях.

Согласно статистике, 80% аварий на переездах МЖД происходит на участках с низкой интенсивностью движения. В таких условиях водители часто теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающий сигнал, что может привести к ДТП.

Главной причиной аварий является нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

В течение года сотрудники железной дороги и ГИБДД регулярно проводят рейды, в ходе которых напоминают автовладельцам о правилах пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушения ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Нарушая правила, водители рискуют не только своей жизнью, но и жизнью пассажиров поездов и работников локомотивных бригад, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.