С осеннего сезона на Свердловской железнодорожной линии начнут трудиться более 200 целевых выпускников.

12:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с сентября по октябрь 2025 года Свердловская железная дорога планирует принять на работу 202 выпускника профильных вузов и колледжей, обучавшихся по целевому договору с подразделениями холдинга «РЖД».

Такой договор предусматривает оплату обучения за счет компании, возможность прохождения оплачиваемой стажировки и последующее трудоустройство. Из всех студентов, прошедших целевую подготовку, 182 человека являются выпускниками Уральского государственного университета путей сообщения и его филиалов: Пермского института железнодорожного транспорта и колледжа железнодорожного транспорта в Екатеринбурге.

Большинство молодых специалистов будет направлено в подразделения по управлению движением, а также в предприятия локомотивного, вагонного и путевого хозяйства, службы автоматики, телемеханики и связи.

При вступлении в трудовой коллектив СвЖД выпускникам вузов и техникумов будет присвоен статус молодого специалиста, что даст им право на ряд специальных льгот и гарантий. Они получат корпоративную финансовую поддержку в размере должностного оклада, а также возможность льготного ипотечного кредитования. Для начинающих работников железной дороги будут разработаны планы карьерного роста и программы стажировок.

На данный момент на Свердловской железной дороге работает около 1 тыс. человек в статусе молодого специалиста. В общем, количество молодых сотрудников в возрасте до 35 лет на магистрали превышает 18 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.