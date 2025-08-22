Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С осеннего сезона на Свердловской железнодорожной линии начнут трудиться более 200 целевых выпускников.

2025-08-22 12:49
С осеннего сезона на Свердловской железнодорожной линии начнут трудиться более 200 целевых выпускников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с сентября по октябрь 2025 года Свердловская железная дорога планирует принять на работу 202 выпускника профильных вузов и колледжей, обучавшихся по целевому договору с подразделениями холдинга «РЖД».

Такой договор предусматривает оплату обучения за счет компании, возможность прохождения оплачиваемой стажировки и последующее трудоустройство. Из всех студентов, прошедших целевую подготовку, 182 человека являются выпускниками Уральского государственного университета путей сообщения и его филиалов: Пермского института железнодорожного транспорта и колледжа железнодорожного транспорта в Екатеринбурге.

Большинство молодых специалистов будет направлено в подразделения по управлению движением, а также в предприятия локомотивного, вагонного и путевого хозяйства, службы автоматики, телемеханики и связи.

При вступлении в трудовой коллектив СвЖД выпускникам вузов и техникумов будет присвоен статус молодого специалиста, что даст им право на ряд специальных льгот и гарантий. Они получат корпоративную финансовую поддержку в размере должностного оклада, а также возможность льготного ипотечного кредитования. Для начинающих работников железной дороги будут разработаны планы карьерного роста и программы стажировок.

На данный момент на Свердловской железной дороге работает около 1 тыс. человек в статусе молодого специалиста. В общем, количество молодых сотрудников в возрасте до 35 лет на магистрали превышает 18 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru