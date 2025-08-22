Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый в этом году поезд по логистическому пути "Арктический экспресс" был отправлен из Архангельска.

2025-08-22 11:20
Первый в этом году поезд по логистическому пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый контейнерный поезд этого года в рамках сервиса «Арктический экспресс № 1» был отправлен 21 августа 2025 года из Архангельска со станции Соломбалка Северной железной дороги. Груз, состоящий из автомобильных комплектующих, импортированных из Китая по Северному морскому пути, будет доставлен в Тульскую область.

Сервис «Арктический экспресс № 1», организованный с участием ОАО «РЖД», предоставляет возможность предприятиям осуществлять товарообмен с Китаем через порт Архангельск по Северному морскому пути и железнодорожным транспортом. Контейнерные поезды «Арктические экспрессы» формируются на станции Соломбалка, для них в расписании движения поездов ОАО «РЖД» предусмотрены специальные ускоренные маршруты.

Ранее, для отправки в Китай, на место погрузки на судно в Архангельске, были доставлены 4 контейнерных поезда с лесной и бумажной продукцией, никелевым концентратом. Отправка грузов состоялась 19 августа. В течение сезона навигации 2025 года планируется 2 рейса морских контейнеровозов из Китая в Архангельск и 2 рейса в обратном направлении.

Регулярный сервис «Арктический экспресс № 1» начал свою работу в 2024 году. В прошлом сезоне навигации было отправлено более 30 «арктических экспрессов» с импортными грузами со станций Северной железной дороги, а в Архангельск для отправки на экспорт прибыло более 20 поездов с продукцией лесного комплекса и химической промышленности, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

