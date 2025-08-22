Путь пригородного электропоезда Варя - Починки теперь продолжается до Правдинска.

10:31

Маршрут пригородного поезда № 6046, который следует по Горьковской железной дороге от Вари до Починок, был продлен до станции Правдинск. Это позволило уменьшить интервал движения поездов в направлении Балахны (Нижегородская область) до 30 минут. Таким образом, жители пригородного города могут удобно добираться домой из Нижнего Новгорода на электричке.

Продление этого маршрута является частью реализации проекта «Городская электричка» в Нижнем Новгороде.

Пригородный поезд № 6046 отправляется со станции Варя в 20:20 и прибывает в Правдинск в 21:12.

Отметим, что в настоящий момент по маршруту Правдинск – Варя – Правдинск ежедневно ходят 4 пригородных поезда. Отправление из Нижнего Новгорода происходит в 16:50 и 20:20, а со станции Правдинск – в 06:47 и 16:56.

Пассажиры могут узнать всю детальную информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.