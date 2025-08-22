Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путь пригородного электропоезда Варя - Починки теперь продолжается до Правдинска.

2025-08-22 10:31
Путь пригородного электропоезда Варя - Починки теперь продолжается до Правдинска.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Маршрут пригородного поезда № 6046, который следует по Горьковской железной дороге от Вари до Починок, был продлен до станции Правдинск. Это позволило уменьшить интервал движения поездов в направлении Балахны (Нижегородская область) до 30 минут. Таким образом, жители пригородного города могут удобно добираться домой из Нижнего Новгорода на электричке.

Продление этого маршрута является частью реализации проекта «Городская электричка» в Нижнем Новгороде.

Пригородный поезд № 6046 отправляется со станции Варя в 20:20 и прибывает в Правдинск в 21:12.

Отметим, что в настоящий момент по маршруту Правдинск – Варя – Правдинск ежедневно ходят 4 пригородных поезда. Отправление из Нижнего Новгорода происходит в 16:50 и 20:20, а со станции Правдинск – в 06:47 и 16:56.

Пассажиры могут узнать всю детальную информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru