С использованием терминалов на станциях Красноярской железнодорожной сети с начала года было утилизировано около 1,5 тонны пластиковых отходов.

10:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2025 года, благодаря использованию фандоматов, размещенных на станциях КрасЖД, удалось собрать более 1,4 тыс. кг вторичного сырья, что эквивалентно более 84 тыс. пластиковых бутылок и 12 тыс. алюминиевых банок.

Пассажиры и посетители вокзалов активно использовали эти роботизированные устройства для сбора отходов. Фандоматы установлены в холлах и на платформах станций Красноярск, Енисей, Злобино, Базаиха, Чернореченская, Уяр и Иланская.

Собранное таким образом вторсырье было отправлено на переработку.

Наибольшую активность в сдаче отходов проявили посетители станции Злобино: они сдали на утилизацию более 30 тыс. бутылок и 5 тыс. банок. Это составляет более трети от общего количества собранной тары с помощью фандоматов на всех станциях.

В качестве поощрения за каждую сданную упаковку начисляются бонусные баллы, которые можно использовать при покупке товаров или услуг от компаний-партнеров.

Отметим, что для получения бонусов необходимо зарегистрироваться в специальной программе Ecoplatform, доступной в магазине приложений на смартфоне. При сдаче тары нужно ввести номер телефона на экране фандомата, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.