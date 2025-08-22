Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года на железнодорожных путях Северного Кавказа было транспортировано примерно 3,4 тыс. домашних питомцев без присутствия их владельцев.

2025-08-22 10:04
В течение первых 7 месяцев этого года, поездами, принадлежащими Северо-Кавказскому филиалу АО «Федеральная пассажирская компания», было перевезено около 3,4 тыс. домашних животных без присутствия их владельцев.

Самыми частыми пассажирами были собаки и кошки, которых хозяева отправляли в путешествие без сопровождения.

Больше всего питомцев было отправлено с вокзала Ростов-Главный.

Отметим, что для перевозки домашних животных необходимо оформить соответствующий документ в специализированных багажных кассах СКЖД. В заявлении указываются данные отправителя и получателя, а также другая необходимая информация. Во время всего пути животное находится в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. Вместе с животным можно отправить документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке. За состоянием животного во время путешествия следят проводники пассажирских вагонов.

Более подробную информацию, включая список животных, допустимых к перевозке, можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

