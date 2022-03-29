Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в апреле в связи с модернизацией инфраструктуры

2022-03-29 11:30
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в апреле в связи с продолжением работ по строительству платформ и подземного вестибюля на станции Тимирязевская, северного вестибюля на станции Окружная, а также модернизацией объектов энергообеспечения на участке Каналстрой – Вербилки.

Ночные технологические «окна» назначены на участке Бескудниково – Москва-Бутырская, что отразится на расписании некоторых поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия в конечный пункт.

На участке Каналстрой – Вербилки с 1 по 29 апреля, за исключением выходных дней, пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Технологические «окна» назначены в дневное время – с 10:30 до 14:25, когда пассажиропоток минимален. В связи с этим некоторые пригородные поезда проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

