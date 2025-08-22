Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Забайкальская железнодорожная компания проводит процесс возврата убытков, вызванных виновными в авариях на железнодорожных переездах.

2025-08-22 09:02
В период с января по июль 2025 года, Забайкальская железнодорожная линия в рамках компенсации убытков, вызванных авариями на железнодорожных переездах, получила от виновников аварий 36,5 тыс. рублей. Предполагается, что еще около 82 тыс. рублей будут взысканы вне суда.

Среди владельцев личных автомобилей наибольшую сумму – 31 тыс. рублей – выплатил виновник столкновения между поездом и автомобилем, которое произошло на переезде станции Хадабулак 7 января 2024 года. Как обычно бывает, причиной ДТП стало нарушение водителем ПДД – выезд на переезд при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся поездом. В результате был нанесен материальный ущерб электровозу и железнодорожной инфраструктуре на общую сумму более 41,5 тыс. рублей. Оставшаяся часть этой суммы будет взыскана с виновника в рамках исполнительного процесса.

Забайкальская железная дорога призывает водителей быть более внимательными и строго соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов. В случае аварии, виновные лица обязательно привлекаются к административной ответственности, а при причинении материального ущерба – обязаны возместить его стоимость и все судебные издержки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

