Включены в расписание 59 задержанных поездов в Воронежском регионе

08:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Время задержки было минимизировано, остановки пассажирских поездов, которые опоздали из-за инцидента в ночь на 21 августа на участке Россошь – Сохрановка, были сокращены.

17 задержанных поездов уже прибыли в конечные пункты, 59 – восстановили свое движение по расписанию.

На данный момент 50 поездов все еще следуют с опозданием.

Максимальное время задержки составляет до 4 часов.

Персонал поездных бригад предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам.

РЖД полностью поддерживает движение на южном направлении, отмена пассажирских поездов не предусмотрена.

Мы информируем пассажиров обо всех изменениях через СМС.

Информацию о реальном движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).