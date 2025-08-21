В Коми Республике отметили День Северного железнодорожного пути

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«День Северной железной дороги» - деловая программа, которая прошла 20 августа в Сыктывкаре. В ней участвовали руководители железнодорожной магистрали, представители государственной власти и ключевых промышленных предприятий Республики Коми. В ходе мероприятия обсуждались ключевые аспекты сотрудничества между ОАО «РЖД» и регионом, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в Коми.

За последние три года было реализовано несколько проектов, включая капитальный ремонт железнодорожного пути на различных участках общей протяженностью 83,8 км. Были обновлены сети электроснабжения, приобретено оборудование для обслуживания объектов железнодорожной инфраструктуры, увеличена мощность грузового железнодорожного терминала в Сыктывкаре. Для улучшения условий работы железнодорожников в сложных климатических условиях севера был построен модульный городок на станции Елецкая.

Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги, сообщил, что «РЖД» вложила более 7,5 млрд рублей в развитие инфраструктуры Северной магистрали в Республике Коми за последние три года. В 2025 году планируется инвестировать еще около 2 млрд рублей. Инвестиционная программа направлена на обновление существующей инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, модернизацию подвижного состава и внедрение цифровых технологий».

«Безопасность пассажиров и грузов во время перевозок имеет огромное значение не только для экономического развития, но и для комфорта населения. Развитие железнодорожного транспорта является ключевым фактором экономического прогресса. Хотела бы подчеркнуть, что железнодорожная сфера в нашем регионе имеет историческую значимость. Многие города, такие как Воркута, Инта, Печора, Микунь, Сосногорск, могут гордиться своими семейными династиями железнодорожников. Здесь сохраняется традиция и люди гордятся своей принадлежностью к большому сообществу железнодорожников. Уверена, что наше сотрудничество с Северной железной дорогой будет стабильным и долгосрочным», - заявила заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова, как сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.