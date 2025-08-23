Включен в расписание 31 задержанный в Ростовской области поезд.

Мы контролируем восстановление графика движения пассажирских поездов, которые задержались из-за инцидента, произошедшего ночью 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь – Сохрановка.
11 задержанных поездов уже прибыли в пункты назначения, 31 – возвращен в расписание. В данный момент с опозданием следуют 46 поездов.
Максимальное время задержки составляет до 3,5 часов.
Движение поездов на южном направлении происходит без сбоев, отмены рейсов не было.
Персонал поездных бригад оказывает полную поддержку и помощь пассажирам.
Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).