О расписании поездов в Ростовском регионе

09:35

Вследствие крушения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа произошло нарушение работы контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено. Однако, благодаря своевременным действиям работников железной дороги, оно было быстро восстановлено. Все поезда движутся по своим маршрутам.

В результате инцидента на данный момент наблюдаются задержки 38 поездов до 3 часов 40 минут.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия для минимизации времени задержки пассажирских поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный).