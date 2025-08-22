Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала сентября 2025 года на железнодорожной линии Забайкальского региона снова начнет ходить пригородный поезд, следующий по маршруту Яблоновая – Лесная.

2025-08-22 09:13
С началом учебного года 2025/2026 на Забайкальской железнодорожной линии возобновляется движение пригородного поезда № 6116/6115, следующего по маршруту Яблоновая – Лесная. Поезд начнет свои рейсы с 1 сентября 2025 года со станций Яблоновая и Лесная.

Поезд будет функционировать в рабочие дни в течение всего учебного периода, прерываясь на период школьных каникул.

Время отправления с Яблоновой – 08:00 по местному времени, а с Лесной – в 14:55, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

