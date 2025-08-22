Запущено функционирование железнодорожного транспорта по свежеустроенным маршрутам на двух сегментах БАМа в Бурятии

09:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов по новым маршрутам на участках БАМа Кюхельбекерская – Кавокта и Кавокта – Ангаракан теперь доступно на Восточно-Сибирской железной дороге. Эти объекты находятся в Республике Бурятии.

В процессе строительства двухпутной вставки на участке Кюхельбекерская – Кавокта, железнодорожники уложили более 10 км путей, установили 4 стрелочных перевода, 49 км линий автоблокировки и 9,7 км контактной сети. Было переработано более 17 тыс. куб. метров земли при формировании земляного полотна. Для защиты путей от наводнений было построено 2 моста, еще один мост был отремонтирован.

На участке Кавокта – Ангаракан также была создана новая двухпутная вставка. В ходе ее строительства было отсыпано 45,9 тыс. куб. м земляного полотна, уложено 7,2 км путей, 2 стрелочных перевода, установлено 48,2 км линий устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также 9 км контактной сети. Было построено 8 мостов, включая мост через реку Кавокта длиной 98 м.

После одновременного открытия движения, 17-километровый участок Байкало-Амурской магистрали станет полностью двухпутным. Это в будущем позволит увеличить пропускную способность БАМа в направлении Дальнего Востока, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.