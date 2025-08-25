В 2025 году, во время летнего сезона, более 1,7 тысячи детей провели свой отпуск в лагерях, расположенных вдоль Горьковской железной дороги.

В ходе летней детской оздоровительной программы на Горьковской железнодорожной магистрали, 1762 детей провели свои каникулы в лагерях «Сосновый бор» (Владимирская область) и «Яльчик» (Республика Марий Эл).
Сезон отдыха в детских лагерях на территории магистрали начался 11 июня и закончился 17 августа этого года. Для транспортировки детей в этот период было запланировано 22 пригородных поезда с новыми вагонами, оснащенными кондиционерами. Во время путешествия детей сопровождали медицинский персонал и охрана, а также было организовано питание.
В лагерях «Сосновый бор» и «Яльчик» детям предоставляется возможность заниматься по специально разработанным программам, направленным на развитие личности ребенка, воспитание гражданской позиции, формирование лидерских навыков и укрепление здоровья («Яльчинские каникулы», «Путь к успеху»). Все лагеря магистрали также предлагают общеобразовательную программу «Страна железных дорог». Дети могут научиться цифровой грамотности и здоровому образу жизни. Эта программа также включает обучение социальному проектированию.
Как обычно, важным событием стала спартакиада по фиджитал-спорту РФСО «Локомотив», которая прошла в «Яльчике» в августе.
Отметим, что в лагере «Яльчик» был открыт новый корпус, оснащенный современным оборудованием.
Подробности о детских оздоровительных учреждениях Горьковской железной дороги можно найти на официальном сайте в разделе «Социальная политика», сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.