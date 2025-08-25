Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году, во время летнего сезона, более 1,7 тысячи детей провели свой отпуск в лагерях, расположенных вдоль Горьковской железной дороги.

2025-08-25 17:02
В 2025 году, во время летнего сезона, более 1,7 тысячи детей провели свой отпуск в лагерях, расположенных вдоль Горьковской железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе летней детской оздоровительной программы на Горьковской железнодорожной магистрали, 1762 детей провели свои каникулы в лагерях «Сосновый бор» (Владимирская область) и «Яльчик» (Республика Марий Эл).

Сезон отдыха в детских лагерях на территории магистрали начался 11 июня и закончился 17 августа этого года. Для транспортировки детей в этот период было запланировано 22 пригородных поезда с новыми вагонами, оснащенными кондиционерами. Во время путешествия детей сопровождали медицинский персонал и охрана, а также было организовано питание.

В лагерях «Сосновый бор» и «Яльчик» детям предоставляется возможность заниматься по специально разработанным программам, направленным на развитие личности ребенка, воспитание гражданской позиции, формирование лидерских навыков и укрепление здоровья («Яльчинские каникулы», «Путь к успеху»). Все лагеря магистрали также предлагают общеобразовательную программу «Страна железных дорог». Дети могут научиться цифровой грамотности и здоровому образу жизни. Эта программа также включает обучение социальному проектированию.

Как обычно, важным событием стала спартакиада по фиджитал-спорту РФСО «Локомотив», которая прошла в «Яльчике» в августе.

Отметим, что в лагере «Яльчик» был открыт новый корпус, оснащенный современным оборудованием.

Подробности о детских оздоровительных учреждениях Горьковской железной дороги можно найти на официальном сайте в разделе «Социальная политика», сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru