Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 24 тыс. пассажиров перевезено двухэтажным поездом Тольятти – Москва за первый месяц курсирования

2022-03-29 09:27
Более 24 тыс. пассажиров перевезено двухэтажным поездом Тольятти – Москва за первый месяц курсирования
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый месяц курсирования двухэтажный поезд Тольятти – Москва перевез свыше 24 тыс. пассажиров, что на 26% превышает объемы перевозок прошлого года, когда поезд курсировал одноэтажным составом. В первый рейс двухэтажный поезд отправился 25 февраля. Пассажирами первого рейса стали более 700 человек.

В составе двухэтажного поезда курсирует тематический вагон СВ «Открой свой Тольятти», который уже успел стать для путешественников настоящим путеводителем по городу. Все купе спального вагона оформлены графическими панно, рассказывающими о знаковых местах Тольятти и интересных событиях.

Из Тольятти поезд отправляется ежедневно в 18:24 и прибывает в столицу на следующие сутки в 10:10, обратно – в 17:08 из Москвы с прибытием в Тольятти в 10:56 следующего дня.

Кроме того, до 25 апреля пассажиры, планирующие совершить путешествие на двухэтажном поезде № 66 Тольятти – Москва, смогут приобрести билеты на верхние места в купе по специальному тарифу – от 1299 рублей. Подробнее об условиях предоставления специального тарифа можно узнать на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Также скидка 25% на проезд в купейных вагонах предоставляется студентам и аспирантам очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые являются участниками программы лояльности «ЖД Бонус». Для получения скидки необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «ЖД Бонус», получить в деканате учебного заведения справку об обучении и отправить ее по форме обратной связи через личный кабинет участника «ЖД Бонус». Статус «Студент» будет присвоен участнику программы лояльности в течение 2 рабочих дней. С более подробной информацией о студенческой программе можно ознакомиться на сайте «ЖД Бонус».

Кроме того, дети от 10 до 17 лет могут путешествовать по специальным ценам в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru