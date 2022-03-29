Более 24 тыс. пассажиров перевезено двухэтажным поездом Тольятти – Москва за первый месяц курсирования

09:27

За первый месяц курсирования двухэтажный поезд Тольятти – Москва перевез свыше 24 тыс. пассажиров, что на 26% превышает объемы перевозок прошлого года, когда поезд курсировал одноэтажным составом. В первый рейс двухэтажный поезд отправился 25 февраля. Пассажирами первого рейса стали более 700 человек.

В составе двухэтажного поезда курсирует тематический вагон СВ «Открой свой Тольятти», который уже успел стать для путешественников настоящим путеводителем по городу. Все купе спального вагона оформлены графическими панно, рассказывающими о знаковых местах Тольятти и интересных событиях.

Из Тольятти поезд отправляется ежедневно в 18:24 и прибывает в столицу на следующие сутки в 10:10, обратно – в 17:08 из Москвы с прибытием в Тольятти в 10:56 следующего дня.

Кроме того, до 25 апреля пассажиры, планирующие совершить путешествие на двухэтажном поезде № 66 Тольятти – Москва, смогут приобрести билеты на верхние места в купе по специальному тарифу – от 1299 рублей. Подробнее об условиях предоставления специального тарифа можно узнать на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Также скидка 25% на проезд в купейных вагонах предоставляется студентам и аспирантам очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые являются участниками программы лояльности «ЖД Бонус». Для получения скидки необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «ЖД Бонус», получить в деканате учебного заведения справку об обучении и отправить ее по форме обратной связи через личный кабинет участника «ЖД Бонус». Статус «Студент» будет присвоен участнику программы лояльности в течение 2 рабочих дней. С более подробной информацией о студенческой программе можно ознакомиться на сайте «ЖД Бонус».

Кроме того, дети от 10 до 17 лет могут путешествовать по специальным ценам в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.