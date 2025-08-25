Экскурсионный поезд, следующий из Воронежа в Дивногорье по пригородному маршруту, продолжит свои рейсы до 19 октября.

16:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Те, кто проживает в Воронежской области или приезжает туда в гости, имеют возможность отправиться в удивительный природный музей-заповедник Дивногорье на специальном пригородном электропоезде № 6004/6003, следующем по маршруту Воронеж-1 – Острогожск – Воронеж-1. Экскурсионные поездки осуществляются без пересадок по субботам и воскресеньям до 19 октября.

Предлагается две экскурсионные программы: посетить Свято-Успенский мужской монастырь или пройти пешую обзорную экскурсию, которая включает знакомство с уникальными меловыми ландшафтами, пещерным храмом Сицилийской Иконы Божией матери, построенным в середине XVII века, и Маяцким городищем IX-X веков.

Сезон перевозок по данному маршруту начинается в апреле. В выходные дни поезд отправляется из Воронежа в 09:25 и прибывает на о. п. Дивногорье в 11:41. На станцию Острогожск поезд прибывает в 12:05. В обратном направлении состав отправляется из Острогожска в Дивногорье в 15:31, откуда выезжает в Воронеж в 15:55. На вокзал станции Воронеж-1 пассажиры возвращаются в 18:19.

С момента запуска маршрута в 2016 году по 2024 год было организовано 212 экскурсионных рейсов, перевезено более 42,5 тыс. пассажиров. С апреля по июль 2025 года поездку в Дивногорье совершили более 5 тыс. пассажиров (+2% к апрелю – июлю прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.