На железнодорожной линии Калининграда 27-го августа запланированы экстра поезда для транспортировки фанатов футбола.

11:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для того чтобы обеспечить транспортировку зрителей после футбольного матча, который состоится на стадионе «Ростех Арена» 27 августа, были назначены дополнительные пригородные электрички.

Отходят они с Южного вокзала города Калининград:

в направлении Зеленоградска – в 22:40, с заездами на все станции;

в направлении Светлогорска – в 22:45, также с заездами на все станции.

Обратно из Зеленоградска электричка отправится в 23:37, из Светлогорска – в 23:59. Поезда до Южного вокзала поедут без остановок.

Всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.