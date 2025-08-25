На железнодорожной линии Калининграда 27-го августа запланированы экстра поезда для транспортировки фанатов футбола.

Для того чтобы обеспечить транспортировку зрителей после футбольного матча, который состоится на стадионе «Ростех Арена» 27 августа, были назначены дополнительные пригородные электрички.
Отходят они с Южного вокзала города Калининград:
Обратно из Зеленоградска электричка отправится в 23:37, из Светлогорска – в 23:59. Поезда до Южного вокзала поедут без остановок.
Всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.