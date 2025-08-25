Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Калининграда 27-го августа запланированы экстра поезда для транспортировки фанатов футбола.

2025-08-25 11:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для того чтобы обеспечить транспортировку зрителей после футбольного матча, который состоится на стадионе «Ростех Арена» 27 августа, были назначены дополнительные пригородные электрички.

Отходят они с Южного вокзала города Калининград:

  • в направлении Зеленоградска – в 22:40, с заездами на все станции;
  • в направлении Светлогорска – в 22:45, также с заездами на все станции.

Обратно из Зеленоградска электричка отправится в 23:37, из Светлогорска – в 23:59. Поезда до Южного вокзала поедут без остановок.

Всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

