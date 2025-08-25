Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль 2025 года более 420 тыс. путешественников воспользовались автоматическими камерами хранения на станциях Северо-Кавказской железнодорожной сети.

2025-08-25 10:33
С января по июль 2025 года более 420 тыс. путешественников воспользовались автоматическими камерами хранения на станциях Северо-Кавказской железнодорожной сети.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года, свыше 420 тысяч посетителей вокзалов на Северо-Кавказской железнодорожной магистрали использовали автоматические камеры хранения для своего багажа и ручной клади.

Наибольшей популярностью пользовались камеры хранения на вокзалах в Адлере (99 тыс.), Сочи (60 тыс.), Ростове-на-Дону (47 тыс.), Краснодаре (45 тыс.) и Минеральных Водах (22 тыс.).

Сегодня автоматические камеры хранения функционируют на 52 станциях Северо-Кавказской железной дороги.

Стоит отметить, что использование автоматических камер хранения позволяет избегать долгого ожидания в очередях для сдачи багажа, а также самостоятельно выбрать ячейку подходящего размера. При этом предусмотрена гибкая система оплаты с возможностью оплаты почасового использования, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru