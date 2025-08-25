С января по июль 2025 года более 420 тыс. путешественников воспользовались автоматическими камерами хранения на станциях Северо-Кавказской железнодорожной сети.

10:33

В течение первых 7 месяцев 2025 года, свыше 420 тысяч посетителей вокзалов на Северо-Кавказской железнодорожной магистрали использовали автоматические камеры хранения для своего багажа и ручной клади.

Наибольшей популярностью пользовались камеры хранения на вокзалах в Адлере (99 тыс.), Сочи (60 тыс.), Ростове-на-Дону (47 тыс.), Краснодаре (45 тыс.) и Минеральных Водах (22 тыс.).

Сегодня автоматические камеры хранения функционируют на 52 станциях Северо-Кавказской железной дороги.

Стоит отметить, что использование автоматических камер хранения позволяет избегать долгого ожидания в очередях для сдачи багажа, а также самостоятельно выбрать ячейку подходящего размера. При этом предусмотрена гибкая система оплаты с возможностью оплаты почасового использования, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.