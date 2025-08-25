За семимесячный период текущего года работники столичной железной дороги возвратили пассажирам около 15 тысяч утерянных предметов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года около 15 тыс. забытых предметов были возвращены их владельцам с складов вокзалов Московской железной дороги.

Пассажиры часто забывают в поездах и на вокзалах такие вещи как шапки, солнцезащитные очки, зонты, зарядные устройства для электроники, наушники, мобильные телефоны, косметички, книги и подушки для путешествий. С начала года было найдено более 40 тыс. таких предметов. Иногда среди них находятся и необычные вещи, например, зубной протез, самокат, велосипед и картина.

Больше всего забытых вещей было найдено на Казанском вокзале - более 20 тыс. за 7 месяцев. На Павелецком вокзале было оставлено около 7 тыс. предметов, а на Ярославском - более 5 тыс.

Среди региональных вокзалов больше всего забытых вещей было найдено в Смоленске (919 предметов), Брянске-Орловском (771 предмет) и Курске (523 предмета).

Если пассажир потерял личные вещи, ему следует обратиться к сотрудникам вокзала или полиции, которые помогут определить дальнейшие действия. Забытые вещи хранятся на складах вокзалов в течение 6 месяцев. Потерянные документы, содержащие личную информацию, деньги и банковские карты, немедленно передаются в полицию, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.