В ходе акции «Внимание, переезд!» на территории Забайкальской железнодорожной линии были проведены обширные инспекции технического уровня железнодорожных переездов.

09:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время проведения акции «Внимание, переезд!» на Забайкальской железной дороге были организованы не запланированные комиссионные проверки железнодорожных переездов. В этих проверках, кроме руководства магистрали, участвовали представители местных властей и сотрудники региональных отделений Госавтоинспекции МВД России в Забайкальском крае и Амурской области.

Во время проверок особое внимание уделялось вопросам обеспечения видимости для участников дорожного движения и локомотивных бригад, состояния дороги на подъездах к переездам, работоспособности шлагбаумов, сигнальных столбов, дорожных знаков, осветительных устройств и светофоров.

Владельцам транспортной инфраструктуры были отправлены письма с требованием принять меры для устранения нарушений в содержании участков автодорог, которые пересекают переезды.

Также, до конца сентября 2025 года с помощью инвестиционных средств ОАО «РЖД» будет завершен ремонт 5 переездов, обновлены устройства ограждения переездов. До ноября планируется провести капитальный ремонт еще 10 переездов, обновить дорожное покрытие на 42, заменить резино-кордовые настилы на 46 переездах.

Во время акции железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды, информационные мероприятия и профилактические беседы с участниками дорожного движения.

Напомним: с начала 2025 года на территории Забайкальской железной дороги произошло 6 аварий на переездах, в результате которых получили травмы 7 человек, 4 из них умерли. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 3 ДТП с тремя пострадавшими, в том числе с одним погибшим. Все происшествия произошли из-за нарушений водителями правил дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.