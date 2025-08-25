Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В ходе акции «Внимание, переезд!» на территории Забайкальской железнодорожной линии были проведены обширные инспекции технического уровня железнодорожных переездов.

2025-08-25 09:24
В ходе акции «Внимание, переезд!» на территории Забайкальской железнодорожной линии были проведены обширные инспекции технического уровня железнодорожных переездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время проведения акции «Внимание, переезд!» на Забайкальской железной дороге были организованы не запланированные комиссионные проверки железнодорожных переездов. В этих проверках, кроме руководства магистрали, участвовали представители местных властей и сотрудники региональных отделений Госавтоинспекции МВД России в Забайкальском крае и Амурской области.

Во время проверок особое внимание уделялось вопросам обеспечения видимости для участников дорожного движения и локомотивных бригад, состояния дороги на подъездах к переездам, работоспособности шлагбаумов, сигнальных столбов, дорожных знаков, осветительных устройств и светофоров.

Владельцам транспортной инфраструктуры были отправлены письма с требованием принять меры для устранения нарушений в содержании участков автодорог, которые пересекают переезды.

Также, до конца сентября 2025 года с помощью инвестиционных средств ОАО «РЖД» будет завершен ремонт 5 переездов, обновлены устройства ограждения переездов. До ноября планируется провести капитальный ремонт еще 10 переездов, обновить дорожное покрытие на 42, заменить резино-кордовые настилы на 46 переездах.

Во время акции железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды, информационные мероприятия и профилактические беседы с участниками дорожного движения.

Напомним: с начала 2025 года на территории Забайкальской железной дороги произошло 6 аварий на переездах, в результате которых получили травмы 7 человек, 4 из них умерли. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 3 ДТП с тремя пострадавшими, в том числе с одним погибшим. Все происшествия произошли из-за нарушений водителями правил дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru