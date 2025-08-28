С января по июль текущего года на станциях Северо-Кавказской железной дороги наблюдался рост спроса на услугу отправления посылок на 28%.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года станции Северо-Кавказской железной дороги отправили около 17 тыс. небольших почтовых пакетов. Это на 28% больше, чем в тот же период 2024 года.

Больше всего отправлений было сделано с вокзала Ростов-Главный.

Сейчас эта услуга доступна также на железнодорожных станциях Таганрог, Новочеркасск, Сальск, Шахтная, Каменская, Лихая, Зверево, Миллерово, Краснодар-1, Новороссийск, Анапа, Армавир-1, Армавир-2, Белореченская, Кавказская, Горячий Ключ, Тихорецкая, Тоннельная, Курганная, Крымская, Староминская, Тимашевская, Туапсе, Сочи, Адлер, Олимпийский парк, Эсто-Садок, Роза-Хутор, Лазаревская, Лоо, Хоста, Ставрополь, Кисловодск, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Невинномысск, Георгиевск, Прохладная, Владикавказ, Нальчик, Махачкала, Дербент, Кизляр, Грозный, Гудермес, Дербент.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться к дежурному помощнику на вокзале. Все отправления принимаются открытыми для предотвращения отправки запрещенных товаров. Сюда входят лекарства, жидкости любого типа и в любой упаковке, деньги, а также ценности, животные и биоматериалы. При этом масса груза не должна превышать 30 кг, а сумма трех измерений (длины, ширины, высоты) – 160 см. Стоимость услуги зависит от размеров и веса посылки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.