Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года на станциях Северо-Кавказской железной дороги наблюдался рост спроса на услугу отправления посылок на 28%.

2025-08-28 09:26
С января по июль текущего года на станциях Северо-Кавказской железной дороги наблюдался рост спроса на услугу отправления посылок на 28%.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года станции Северо-Кавказской железной дороги отправили около 17 тыс. небольших почтовых пакетов. Это на 28% больше, чем в тот же период 2024 года.

Больше всего отправлений было сделано с вокзала Ростов-Главный.

Сейчас эта услуга доступна также на железнодорожных станциях Таганрог, Новочеркасск, Сальск, Шахтная, Каменская, Лихая, Зверево, Миллерово, Краснодар-1, Новороссийск, Анапа, Армавир-1, Армавир-2, Белореченская, Кавказская, Горячий Ключ, Тихорецкая, Тоннельная, Курганная, Крымская, Староминская, Тимашевская, Туапсе, Сочи, Адлер, Олимпийский парк, Эсто-Садок, Роза-Хутор, Лазаревская, Лоо, Хоста, Ставрополь, Кисловодск, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Невинномысск, Георгиевск, Прохладная, Владикавказ, Нальчик, Махачкала, Дербент, Кизляр, Грозный, Гудермес, Дербент.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться к дежурному помощнику на вокзале. Все отправления принимаются открытыми для предотвращения отправки запрещенных товаров. Сюда входят лекарства, жидкости любого типа и в любой упаковке, деньги, а также ценности, животные и биоматериалы. При этом масса груза не должна превышать 30 кг, а сумма трех измерений (длины, ширины, высоты) – 160 см. Стоимость услуги зависит от размеров и веса посылки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru