С января по июль 2025 года, ретро-поезд до Арзамаса доставил свыше 10 тысяч путешественников.

2025-08-28 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль текущего года туристический ретро-поезд, следующий по маршруту Нижний Новгород - Арзамас, перевез более 10 тысяч пассажиров, совершив за это время 99 рейсов.

Поезд состоит из старинного паровоза и новых комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Туристы могут посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальный маршрут Нижний Новгород - Большое Болдино также пользуется популярностью среди туристов. Более 4,3 тысяч человек воспользовались им за этот период. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до знаменитого села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» - это самое известное пушкинское место в России и памятник культуры федерального значения.

Тур для организованных школьных групп на ретропоезде до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги также пользуется большим спросом. За этот период более 700 детей стали его участниками.

Отметим, что с июня 2025 года по этому маршруту курсирует состав под управлением паровоза 9П № 18430. В результате народного голосования, проведенного на Горьковской железной дороге перед Днем железнодорожника, паровоз 9П №18430 получил название «Муромец».

В общей сложности за 7 месяцев 2025 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», следующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались более 15 тысяч пассажиров.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на официальном веб-сайте ОАО «РЖД», на веб-сайте пригородной компании АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру телефона: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

