С 1 сентября на железнодорожной линии Красноярска студентам и учащимся предоставляется 50% скидка на поездки в электричках.

10:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого сентября 2025 года вновь вступает в силу сезонная скидка 50% для учащихся и студентов дневной формы обучения на проезд в пригородных поездах, которые следуют по маршрутам Красноярской железной дороги в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Право на льготный проезд для этих групп пассажиров установлено правительствами трех регионов в районе обслуживания Красноярской железнодорожной магистрали.

В Красноярском крае льгота будет действовать с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года, в Республике Хакасия – с 1 сентября до 15 июня 2026 года, в Кемеровской области – с 1 сентября до 31 мая 2026 года.

Льготные проездные билеты можно приобрести в кассах компании «Краспригород». Для этого студентам потребуется предъявить студенческий билет (с отметкой о продлении на текущий учебный год), а школьникам – справку из учебного заведения. Возможно оформление не только билетов на одну поездку, но и всех типов абонементов.

В Красноярском крае действуют возрастные ограничения: льгота предоставляется студентам дневной формы обучения до 23 лет.

Билет со скидкой студенты и школьники могут также оформить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». К тому же, во всех электропоездах, следующих по городским маршрутам Красноярска, можно оплатить проезд с помощью банковской карты. При этом кассиру необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Отметим, что за прошлый учебный год льготным проездом в пригородных поездах КрасЖД воспользовались 382 тыс. учащихся, из них 260,5 тыс. – студенты региональных университетов и колледжей, 121,5 тыс. – школьники, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.