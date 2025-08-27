С января по июль нынешнего года, ПАО "РЖД" внесло в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 10,5 миллиардов рублей.

09:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по июль 2025 года общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 10,5 млрд рублей.

Сумма налогов, перечисленных в бюджет Санкт-Петербурга, составила 2,9 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было перечислено 3,2 млрд рублей. В региональный бюджет Республики Карелии было перечислено 1,4 млрд рублей, в бюджет Мурманской области - 925 млн рублей, в бюджет Тверской области - 1,1 млрд рублей, в бюджет Псковской области - 510 млн рублей, в бюджет Новгородской области - 593 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная компания, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель этого сотрудничества - развитие транспортной системы и удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.