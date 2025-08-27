Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль 2025 года через границы Дальневосточной железной дороги было транспортировано 10,8 миллионов тонн товаров.

2025-08-27 09:40
С января по июль 2025 года через границы Дальневосточной железной дороги было транспортировано 10,8 миллионов тонн товаров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года через пограничные переходы ДВЖД было перевезено 10,8 млн тонн разнообразных грузов в рамках экспортно-импортных операций, что на 2,4% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

Через пограничный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) было отправлено в Китай более 5,2 млн тонн грузов (+5,8%), включая 2,6 млн тонн угля (+22,9%) и 1,2 млн тонн железной руды (увеличение – в 1,8 раза).

Через пограничный переход Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) в Китай было отправлено 1,6 млн тонн грузов (-25,9%). В импортном направлении было привезено 49,6 тыс. тонн грузов (+4%), из которых в контейнерах – 35,5 тыс. тонн (увеличение – в 1,3 раза).

За семь месяцев 2025 года через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) было отправлено 3,6 млн тонн грузов (+17%), включая 2,3 млн тонн угля (+12,6%) и 1,2 млн тонн руды (+27,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru