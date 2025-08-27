С января по июль 2025 года через границы Дальневосточной железной дороги было транспортировано 10,8 миллионов тонн товаров.

С января по июль 2025 года через пограничные переходы ДВЖД было перевезено 10,8 млн тонн разнообразных грузов в рамках экспортно-импортных операций, что на 2,4% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

Через пограничный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) было отправлено в Китай более 5,2 млн тонн грузов (+5,8%), включая 2,6 млн тонн угля (+22,9%) и 1,2 млн тонн железной руды (увеличение – в 1,8 раза).

Через пограничный переход Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) в Китай было отправлено 1,6 млн тонн грузов (-25,9%). В импортном направлении было привезено 49,6 тыс. тонн грузов (+4%), из которых в контейнерах – 35,5 тыс. тонн (увеличение – в 1,3 раза).

За семь месяцев 2025 года через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) было отправлено 3,6 млн тонн грузов (+17%), включая 2,3 млн тонн угля (+12,6%) и 1,2 млн тонн руды (+27,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.