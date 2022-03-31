Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги в столичном регионе и Рязанской области изменится в апреле

17:07

В рамках путевой кампании с 1 апреля в Рязанской области начнутся ремонтные работы железнодорожной инфраструктуры.

В апреле на участке Старожилово – Денежниково железнодорожникам предстоит заменить 12 км рельсов и произвести очистку щебеночного балласта. На участке Рыбное – Дивово будет проведен полный цикл путевых работ, включающих демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, глубокую очистку щебеночного балласта, укладку и сварку бесстыкового пути. Всего в апреле планируется уложить 12 км бесстыкового пути. Это позволит снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки. Кроме того, на станциях Рыбное и Дивово будет уложено 5 стрелочных переводов. Для работников будет организовано горячее питание в специальных вагонах-столовых.

На период ремонта МЖД организует движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим в расписание пригородных поездов Казанского направления внесены значительные корректировки.

Обращаем внимание пассажиров, что у ряда электропоездов и экспрессов дальних маршрутов, а также поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок, несколько поездов будут выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.