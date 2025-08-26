С началом сентября между Нижним Новгородом и Дзержинском начнут курсировать два новых поезда.

С 1 сентября 2025 года на маршруте Нижний Новгород – Дзержинск – Нижний Новгород начнут ходить два новых ускоренных электропоезда. Эти рейсы станут самыми быстрыми на данном направлении, время в пути составит менее 30 минут.

Поезда будут работать в будние дни.

Пригородный поезд № 6153 отправится из Нижнего Новгорода в 16:25 и приедет в Дзержинск в 16:52. Поезд № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и приедет в столицу Поволжья в 17:28.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, отметил, что особое внимание уделяется расписанию движения пригородных поездов между Нижним Новгородом и Дзержинском. Расписание и остановки разработаны таким образом, чтобы пассажиры могли удобно добраться домой после работы или учебы. Рейс из Дзержинска станет первым, который доставит пассажиров в региональный центр за 25 минут.

Отметим, что каждый день между Нижним Новгородом и Дзержинском пригородные поезда перевозят более 2 тыс. человек. С января по июль 2025 года на этом участке было перевезено около 777,5 тыс. пассажиров.

