С началом сентября между Нижним Новгородом и Дзержинском начнут курсировать два новых поезда.

2025-08-26 17:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 сентября 2025 года на маршруте Нижний Новгород – Дзержинск – Нижний Новгород начнут ходить два новых ускоренных электропоезда. Эти рейсы станут самыми быстрыми на данном направлении, время в пути составит менее 30 минут.

Поезда будут работать в будние дни.

Пригородный поезд № 6153 отправится из Нижнего Новгорода в 16:25 и приедет в Дзержинск в 16:52. Поезд № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и приедет в столицу Поволжья в 17:28.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, отметил, что особое внимание уделяется расписанию движения пригородных поездов между Нижним Новгородом и Дзержинском. Расписание и остановки разработаны таким образом, чтобы пассажиры могли удобно добраться домой после работы или учебы. Рейс из Дзержинска станет первым, который доставит пассажиров в региональный центр за 25 минут.

Отметим, что каждый день между Нижним Новгородом и Дзержинском пригородные поезда перевозят более 2 тыс. человек. С января по июль 2025 года на этом участке было перевезено около 777,5 тыс. пассажиров.

Пассажиры могут получить всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения:

  • на сайте ОАО «РЖД» https://www.rzd.ru/;
  • на сайте пригородной компании АО «ВВППК» http://vvppk.ru/;
  • в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;
  • в справочной службе на железнодорожных вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
