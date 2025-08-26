Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала сентября 2025 года на Свердловской железной дороге для учащихся и студентов вновь действует 50% скидка на проезд в пригородных поездах.

2025-08-26 17:08
С первого дня осени 2025 года вновь начинает действовать сезонная скидка для учащихся и студентов, которая составляет 50% от полной стоимости проезда на пригородных поездах СвЖД.

Льгота будет применяться на территории Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края в течение учебного года (до 15 июня 2026 года). Ее можно использовать при покупке билетов как на обычные электропоезда, так и на пригородные поезда с бронированием мест (включая «Финист», «Ласточка» и «Орлан»). В ХМАО – Югре 50% скидка для учащихся и студентов действует круглый год начиная с 2024 года.

Скидка предоставляется:

  • школьникам (ученикам общеобразовательных учреждений), достигшим 7 лет, – при предъявлении справки об обучении из школы;
  • студентам дневной формы обучения, обучающимся в профессиональных учебных заведениях и вузах – при предъявлении студенческого билета с отметкой о его продлении на текущий учебный год.

В Свердловской области, в пределах Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф (ЕГТ), стоимость проезда для учащихся и студентов с 1 сентября по 15 июня с учетом льготы составит 20 рублей на любое расстояние без пересадки. В зону ЕГТ входят 48 станций и остановочных пунктов, в формате «наземного метро» ежедневно доступны более 140 пригородных поездов.

Льготные проездные документы можно оформить в пригородных кассах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Билеты начинают продавать за 10 дней до даты отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

АО «Свердловская пригородная компания» обеспечивает перевозки на территории Свердловской и Тюменской областей, а также в ХМАО – Югре. В Пермском крае эту функцию выполняет АО «Пермская пригородная компания», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.

