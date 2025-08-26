Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период с января по июль через границу с Китаем было транспортировано 23,8 миллиона тонн грузов в рамках экспортно-импортных операций.

2025-08-26 13:20
Это сравнимо с объемом перевозок за тот же период 2024 года.

За семь месяцев 2025 года по железнодорожной сети РЖД было отправлено на экспорт 22,4 млн тонн грузов (+0,8%), включая через:

Забайкальск (Россия) – Маньчжурия (Китай) – 11,8 млн тонн (-0,6%), включая:

  • уголь – 3,5 млн тонн (-20,6%);
  • железную руду – 2,7 млн тонн (-0,9%);
  • бумагу – 1,1 млн тонн (+23,8%);

Гродеково (Россия) – Суйфэньхэ (Китай) – 5,2 млн тонн (+5,8%), включая:

  • уголь – 2,6 млн тонн (+22,9%);
  • железную руду – 1,2 млн тонн (увеличение в 1,8 раза);

Нижнеленинское (Россия) – Тунцзян (Китай) – 3,6 млн тонн (+17%), включая:

  • уголь – 2,3 млн тонн (+12,6%);
  • железную руду – 1,2 млн тонн (+27,8%);

Камышовая (Россия) – Хуньчунь (Китай) – 1,6 млн тонн (-25,9%), включая:

  • уголь – 1,4 млн тонн (-31,7%);
  • нефть и нефтепродукты – 122,4 тыс. тонн (увеличение в 5,3 раза).

С января по июль 2025 года через пограничные переходы с Китаем было отправлено более 10 млн тонн каменного угля (-7,6%). Его доля в общем объеме экспортных грузоперевозок составила 45%.

