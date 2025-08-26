В период с января по июль через границу с Китаем было транспортировано 23,8 миллиона тонн грузов в рамках экспортно-импортных операций.

Это сравнимо с объемом перевозок за тот же период 2024 года.
За семь месяцев 2025 года по железнодорожной сети РЖД было отправлено на экспорт 22,4 млн тонн грузов (+0,8%), включая через:
Забайкальск (Россия) – Маньчжурия (Китай) – 11,8 млн тонн (-0,6%), включая:
Гродеково (Россия) – Суйфэньхэ (Китай) – 5,2 млн тонн (+5,8%), включая:
Нижнеленинское (Россия) – Тунцзян (Китай) – 3,6 млн тонн (+17%), включая:
Камышовая (Россия) – Хуньчунь (Китай) – 1,6 млн тонн (-25,9%), включая:
С января по июль 2025 года через пограничные переходы с Китаем было отправлено более 10 млн тонн каменного угля (-7,6%). Его доля в общем объеме экспортных грузоперевозок составила 45%.