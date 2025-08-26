Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение по новым трассам на участке Чебангда - Буреинск БАМа на Дальневосточной магистрали теперь открыто.

2025-08-26 10:36
Движение по новым путям на бамовском участке Чебангда – Буреинск на Дальневосточной магистрали в Хабаровском крае было открыто после перехода на цифровую систему управления.

В процессе строительства было проложено 18,9 км новых железнодорожных путей и свыше 180 км разнообразных коммуникационных линий и электросетей. Новый участок пролегает вдоль реки Бурея. Для предотвращения затопления путей были оборудованы дренажные кюветы и канавы, восстановлено 8 водопропускных труб, построено 7 мостов. В общей сложности было переработано более 650 тыс. кубометров земли.

ОАО «РЖД» придает большое значение охране окружающей среды, поэтому после окончания работ планируется восполнить биоресурсы рек, прилегающих к железной дороге, молодью кеты, осетра и калуги.

Развитие инфраструктуры участка Февральск – Новый Ургал, где находится модернизированный перегон, увеличит пропускную способность в сторону тихоокеанских портов Дальнего Востока, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

