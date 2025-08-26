Доступность передвижения по новым трассам на участке БАМа Беленькая – Заболотное теперь открыта.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После перехода на цифровую систему управления на Дальневосточной железной дороге в Амурской области началось движение по новым вторым путям на участке Беленькая – Заболотное бамовского перегона. Разъезд Ефремов на этом участке был преобразован в двухпутную вставку и закрыт.

В процессе строительства было заложено 3,8 км нового пути и свыше 100 км разнообразных коммуникационных линий и электросетей. Новый участок пролегает в долине реки Тында. Для защиты путей от наводнений были оборудованы дренажные кюветы и канавы, водопропускные трубы были реконструированы, было построено 2 моста. В общей сложности было переработано более 120 тыс. кубометров земли.

Для предотвращения таяния вечной мерзлоты и оседания пути, откосы земляного полотна были покрыты охлаждающим каменным насыпом объемом более 18 тыс. кубометров.

Обновленный перегон находится на участке Тында – Штурм, который соединяет БАМ и Транссиб. Развитие инфраструктуры увеличит пропускную способность линии и способствует увеличению грузовых перевозок к портам Тихого океана на Дальнем Востоке, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.