В течение семи месяцев 2025 года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила в бюджет 16 миллиардов рублей в виде налогов и страховых платежей.

10:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по июль 2025 года, структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России 16 млрд рублей в виде налогов и взносов.

Большая часть этих платежей была направлена в бюджет Иркутской области, который получил 12,4 млрд рублей.

Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:

в бюджет Республики Бурятии было перечислено 3 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края ушло 287 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) было перечислено 5,9 млн рублей.

Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.