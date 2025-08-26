В течение семи месяцев 2025 года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила в бюджет 16 миллиардов рублей в виде налогов и страховых платежей.

В период с января по июль 2025 года, структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России 16 млрд рублей в виде налогов и взносов.
Большая часть этих платежей была направлена в бюджет Иркутской области, который получил 12,4 млрд рублей.
Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:
Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.