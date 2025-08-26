Подготовка к зиме лавиноопасных зон на Красноярской железнодорожной линии подходит к завершению.

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На горной трассе Красноярской железной дороги, связывающей Хакасию и Кемеровскую область, завершается подготовка 18 лавиноопасных участков к зимнему периоду. Эти участки расположены на участках, проходящих через предгорья Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна: Балыксу – Бискамжа, Бельсу – Теба, Теба – Лужба, Лужба – Чарыш и другие.

«Из-за климатических условий лавиноопасный период в этом регионе продолжается почти полгода – с декабря по апрель. Горы задерживают теплые воздушные потоки из Казахстана, которые поднимаются, затем охлаждаются и вызывают сильные снегопады. Склоны здесь имеют уклон от 45 до 80 градусов, что способствует скольжению, поэтому в теплое время года мы проводим комплекс мер по предотвращению лавин», – объяснил начальник противолавинной службы КрасЖД Алексей Лыков.

Для обеспечения безопасности движения поездов, железнодорожники в течение лета отремонтировали 300 метров снегоудерживающих барьеров и ловушек и 35 кольктафелей (защитных щитов), расположенных вдоль железнодорожного полотна на самых крутых склонах. На маршрутах, предназначенных для подъема в горы, они обновили стационарные страховые системы, необходимые для работы на высоте. Кроме того, была проведена очистка от скальных осыпей и очистка траншеи, защищающей пути.

Специалисты противолавинной службы Красноярской железной дороги также подготовили новые безопасные маршруты для зимнего подъема в зону возникновения лавин и площадки для проведения стратегических исследований.

Наибольшие мероприятия были организованы на самом сложном участке Лужба – Чарыш, где железнодорожная линия извивается острыми поворотами, зажатая между хребтами Кузнецкого Алатау и рекой Томь, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.