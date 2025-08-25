Ночной рейс между Советском и Калининградом снова включен в расписание, начиная с 31 августа.

16:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение воскресного пригородного поезда на маршруте Советск – Калининград, который в основном используют студенты, возобновляется после летнего перерыва.

Первый рейс этого поезда запланирован на 31 августа 2025 года. Он отправится из Советска в 18:05. Начиная с 7 сентября, поезд будет отправляться с Немана в 17:32 и следовать через Советск, делая все остановки до Южного вокзала.

Служба корпоративных коммуникаций КЖД сообщает, что всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».