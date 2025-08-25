С 25 августа произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Казанскому и Савёловскому направлениям Московской железной дороги.

14:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25 августа 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, включая МЦД-1 и аэроэкспресс, на Казанском и Савёловском направлениях Московской железной дороги. Причина - ремонтные работы на станции Куровская и участке Гжель – Куровская, а также продолжение строительства остановочного пункта Петровско-Разумовская.

В частности, 25 августа на станции Куровская с 06:40 до 16:40 будет установлено технологическое «окно», а на участке Гжель – Куровская - 25 и 26 августа с 10:00 до 14:00. Во время работ движение поездов будет осуществляться по соседним путям в реверсивном режиме, что повлечет изменения в расписании. Некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда временно исключат из расписания.

На остановочном пункте Петровско-Разумовская 29-30 августа с 23:30 до 05:30 будут проводиться работы по остеклению конкорса. В это время движение по 1 пути будет временно приостановлено. Это приведет к изменению времени отправления или прибытия некоторых поездов, включая МЦД-1 и аэроэкспресс, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда исключат из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.