С января по июль 2025 года около 16,5 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на станциях Горьковской железнодорожной линии.

16:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль текущего года 16470 пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную помощь на территории станций Горьковской железнодорожной сети. Это на 8,5% больше, чем в тот же период 2024 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД».

Отметим, что в июле этого года на территории станций магистрали была оказана помощь 3527 посетителям. Больше всего заявок было получено в Нижнем Новгороде (666), Кирове (456), Казани (337) и Ижевске (227).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить билеты, сопровождают при перемещении по территории станции и посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с перевозкой багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявки на сопровождение и оказание помощи, бронирование мест в поездах дальнего следования можно осуществить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.